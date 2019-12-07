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Около 85% пассажиров МЦД отметили улучшение качества поездок

Для повышения комфорта поездок на МЦД увеличили количество вагонов и скорректировали график движения поездов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 85% опрошенных пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) отметили улучшение качества поездок на диаметрах по сравнению с первой поездкой. В опросе приняли участие около 10 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В результате опроса пассажиров Московских центральных диаметров около 85% участников отметили улучшение качества поездки по сравнению с первой поездкой на диаметрах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было опрошено около 10 тыс. человек. Опрос проводился на станциях МЦД и пересадочных станциях метро, а также по телефону и с помощью SMS.

"Изначально самыми частыми просьбами были увеличить количество мест и контролировать расписание. Первый вопрос совместно с РЖД мы уже решили - количество мест в сутки увеличилось более чем на 1 млн. Главными причинами повышения комфорта поездки стали как раз увеличение составности поездов и появление дополнительных мест в вагонах. Теперь существенно улучшилось соблюдение графика движения", - отметили в департаменте.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Утром 22 ноября поезда на МЦД-2 следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе было решено сделать проезд на обеих линиях МЦД бесплатным в течение двух недель, до 8 декабря.

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