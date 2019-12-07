Форум для предпринимателей "Мой бизнес" пройдет в Москве 11 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Предпринимательский форум "Мой бизнес в Москве" пройдет на ледовой площадке стадиона "Динамо" 11 декабря. Узнать о мерах государственной поддержки бизнеса и познакомиться с опытом ведения дел в различных отраслях экономики смогут более 11 тыс. человек, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

"11 декабря на ледовой площадке стадиона "Динамо" состоится предпринимательский форум "Мой бизнес в Москве". Он станет завершающим в серии мероприятий, прошедших уже в 25 регионах страны. Деловая программа форума включает выступления российских и иностранных предпринимателей из различных отраслей, экспертов в области создания и ведения бизнеса, а также представителей органов исполнительной власти. В их числе - министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и многие другие", - говорится в сообщении.

На сайте поясняется, что участники форума смогут узнать о мерах государственной поддержки бизнеса, а также ознакомиться с опытом успешного ведения дел в различных отраслях экономики.