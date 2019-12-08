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Вильфанд: в Москве снега не будет еще минимум неделю

По словам и.о. директора Гидрометцентра, при повышенном атмосферном давлении, которое будет наблюдаться во второй половине недели, осадки крайне маловероятны
И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд Максим Григорьев/ТАСС
Описание
И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Отставание от привычной даты установления снежного покрова в Москве заставляет метеорологов "задуматься", ведь снега в столице не будет еще минимум неделю. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обычно постоянный снежный покров формируется в Москве в последних числах ноября.

"Со снегом проблемы. Если еще завтра и послезавтра совсем небольшие осадки прогнозируются, это, кстати, хорошо, потому что не будет такой каши под ногами, то в последующем осадков и вовсе не прогнозируется. Связано это с тем, что с юга начнет "подпирать" область высокого давления", - сообщил он.

Вильфанд пояснил, что при повышенном атмосферном давлении, которое будет наблюдаться во второй половине недели, осадки крайне маловероятны.

"Метеорологи, скажем так, начали задумываться, в кавычках. Если до этого рассуждали: "Ну подумаешь, на два дня, неделю отличается от нормы дата установления снежного покрова", то сейчас и впрямь задумываются", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в начале недели в столице продолжится оттепель. В понедельник и вторник днем прогнозируется 2-4 градуса тепла, в среду - 0-2 градуса тепла. Облачно и небольшие осадки.

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