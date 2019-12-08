Вильфанд: в Москве снега не будет еще минимум неделю

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Отставание от привычной даты установления снежного покрова в Москве заставляет метеорологов "задуматься", ведь снега в столице не будет еще минимум неделю. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обычно постоянный снежный покров формируется в Москве в последних числах ноября.

"Со снегом проблемы. Если еще завтра и послезавтра совсем небольшие осадки прогнозируются, это, кстати, хорошо, потому что не будет такой каши под ногами, то в последующем осадков и вовсе не прогнозируется. Связано это с тем, что с юга начнет "подпирать" область высокого давления", - сообщил он.

Вильфанд пояснил, что при повышенном атмосферном давлении, которое будет наблюдаться во второй половине недели, осадки крайне маловероятны.

"Метеорологи, скажем так, начали задумываться, в кавычках. Если до этого рассуждали: "Ну подумаешь, на два дня, неделю отличается от нормы дата установления снежного покрова", то сейчас и впрямь задумываются", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в начале недели в столице продолжится оттепель. В понедельник и вторник днем прогнозируется 2-4 градуса тепла, в среду - 0-2 градуса тепла. Облачно и небольшие осадки.