Собянин назвал избранный созыв депутатов Мосгордумы активным и боевым

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает депутатов Московской городской думы седьмого созыва, избранных в 2019 году, активными и боевыми. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"На мой взгляд, она (Мосгордума - прим. ТАСС) вполне отвечает настроениям москвичей. В думе сегодня есть не только КПРФ, не только "Единая Россия", но и "Яблоко", и "Справедливая Россия". В целом, да, она активная, боевая дума, и слава богу, ничего в этом плохого нет. Как мы выстраиваем отношения: есть определенные регламенты, работа комиссий, пленарные заседания и слушания, и так далее, и тому подобное; все наши управления и департаменты вовлечены в эту работу и пытаются оказать содействие депутатам и городскому парламенту в целом", - сказал Собянин.

Он добавил, что наличие различных политических сил в Мосгордуме обязывает столичные власти больше разъяснять и коммуницировать с депутатами. По его словам, это неплохо.

"Их (депутатов - прим. ТАСС) избирали москвичи, поэтому они вообще обязаны Москве приносить пользу. И не надо забывать, что в Москве создана система выборов по одномандатным округам, то есть каждый депутат жестко привязан к своему избирательному округу и отвечает непосредственно перед избирателями этого округа. Поэтому от того, как они активно будут в своих округах работать, будет зависеть, насколько они будут полезны Москве и москвичам. Я уверен, что большинство из них справится с такой задачей. Я всем [депутатам] симпатизирую, не только оппозиционным, ровно отношусь и считаю, что если москвичи их избрали, мы должны с ними работать, это естественно", - сказал мэр.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,77%. Депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение. Фракция "Справедливая Россия" в седьмом созыве Мосгордумы насчитывает троих депутатов. При этом во фракцию "Единая Россия" вошли 19 депутатов, в постоянном депутатском объединении "Моя Москва" пять членов, фракция КПРФ в новом созыве Мосгордумы насчитывает 13 членов. Также в столичном парламенте вновь создана фракция партии "Яблоко", в ее состав вошли четыре депутата.