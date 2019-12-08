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Власти Москвы не планируют расширять границы города

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что сейчас власти активно работают над развитием Новой Москвы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Столичные власти не планируют расширение границ города и присоединение к Москве новых территорий. Об этом сообщил в воскресенье в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нет, я вам ответственно заявляю, таких планов нет. Дай бог нам с Новой Москвой справиться, что там. Сейчас это уже такая, достаточно продвинутая часть города - и метро, и дороги, и парки, скверы, новые рабочие места. Сегодня Новая Москва уже дает прибавку городскому бюджету, а не убыток", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, планируется ли расширять границы Москвы.

Мэр также сообщил, что недавно в столице запустили новый вид наземного общественного транспорта - Московские центральные диаметры (МЦД). По его словам, это важный проект, который соединяет различные части города, а также дает возможность пересадки на метро и другие виды транспорта.

"Сам подвижной состав - он будет другого качества. Первые "Иволги" (скоростные поезда - прим. ТАСС) запущены, они составляют порядка 40% в общем составе подвижного состава, но где-то в течение года-двух он будет активно меняться, [становиться] дешевле и быстрее. Сейчас мы даже видим, после запуска, что станции метро стали свободнее, вот в этом коридоре, процентов на 5, это очень важно", - сказал Собянин.

В июле 2012 года границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два города - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений (в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах) и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья. По прогнозам столичных властей, к 2035 году население Новой Москвы достигнет 1,5 млн человек.

Движение по двум Московским центральным диаметрам запустили 21 ноября. Проезд по МЦД сделали бесплатным в течение двух недель, до 8 декабря.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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