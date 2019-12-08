Программу реновации планируют завершить в Москве к 2032 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Сегодня количество стартовых площадок [программы реновации] нам позволяет проектировать и строить уже около 6 млн квадратных метров. 2032 год - окончание этого проекта должно быть. Мы видим сегодня, что большинство объемов будет реализовано за эти сроки. Хотя я говорю, что это очень круто", - сказал Собянин.

Он добавил, что основные проблемы программы были решены во время ее планирования. По словам мэра, это сложный проект.

"Ну, можете себе представить, миллионы жителей надо переселить в новые дома. Гигантский [проект], он вообще самый гигантский в мире. Были, конечно, сомнения: получится - не получится. Даже, собственно, у нас самих было такое ощущение, как войти в такой проект, как его реализовать в те сроки, которые заявили", - сказал Собянин.

Программа реновации

Программу реновации в Москве утверждили 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м. Это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации построят около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.