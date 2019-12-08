В Москве представили книгу российских школьниц о выживших во времена Холокоста

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские школьницы Елена Цыбулина и Марина Каннер в воскресенье в рамках книжной ярмарки non/fiction представили книгу "Истории спасения, или как мы стали взрослыми" о евреях, выживших во времена Холокоста.

Для написания книги потребовалось три года. Авторы опросили более 30 человек, выживших в Холокосте, объездили несколько российских городов и посетили Израиль.

"История началась в 2017 году, тогда родилась идея сделать фотоальбом с портретами и снимками людей, которые пережили Холокост. Мы обратились к очевидцу событий Олегу Ефимовичу Мордковичу, он во многом помог нам найти героев, его историю также можно найти в книге, - поделилась Цыбулина. - С самого начала мы поняли, что истории, которые люди нам рассказывают, уникальны, интересны и безумно ценны. Мы решили помимо фотографий писать рассказы, брать большие интервью".

Цыбулина также рассказала, что истории относят читателя в юность переживших Холокост. "Герои пережили трагедию Холокоста в юном возрасте, трагедия заставила их рано повзрослеть. Когда мы узнавали истории, мы очень проникались ими, это ощущение легло в название книги", - добавила она.

Марина Каннер сообщила, что авторам было очень важно донести историю до сверстников. Она также отметила, что, по совету драматурга, бывшего узника гетто Александра Гельмана, помогавшего в создании книги, рассказы написаны от первого лица с сохранением настоящих имен и биографических деталей. Делалось это намерено для передачи ощущения "живого диалога между героями и читателем".

Книга создана при поддержке Российского еврейского конгресса (РЕК). Фотографии, снятые в процессе полученных интервью, ранее легли в основу интерактивной выставки РЕК "Спасители", посвященной Праведникам народов мира, спасавшим евреев в годы войны. Выставка проходила в Москве, организаторы обещают устроить ее и в других городах.