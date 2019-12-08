Северный вестибюль станции московского метро "Спартак" закрыт на вход

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закрыт для входа пассажиров, южный вестибюль работает в штатном режиме. Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии (7) работает только на выход", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter. Отмечается, что южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров.

В воскресенье на столичном стадионе "Открытие-Арена" пройдет матч между московским "Спартаком" и "Ростовом".