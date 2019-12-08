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На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

На находившуюся за рулем девушку составили административный протокол

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Горящий автомобиль остановлен на 33-м километре МКАД, за рулем которого находилась девушка в нетрезвом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На 33-м км МКАД остановлен горящий автомобиль, за рулем которого находилась девушка, по предварительной информации, в нетрезвом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на водителя составлен административный протокол.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что автомобиль был остановлен другими участниками дорожного движения, которые прижали машину к обочине, чтобы ее можно было остановить. В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших в результате инцидента нет.

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