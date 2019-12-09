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В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении дорожной обстановки в декабре

Жителям города рекомендовали по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели месяца

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Количество машин на дорогах Москвы начало расти в связи с предновогодним ажиотажем. Ожидается, что в среднем число автомобилей, приезжающих из Подмосковья и соседних регионов, в декабре увеличится на более чем 50 тысяч, а в пиковые даты количество дополнительных автомобилей на дорогах Москвы будет доходить до 150 тысяч в связи с увеличением предпраздничной активности москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Ежедневно из-за МКАД приезжает около миллиона автомобилей. Мы ожидаем, что в декабре их станет на 50 тысяч больше в связи с ежегодным предновогодним ажиотажем - проходят концерты, елки, люди едут за подарками. Москвичи тоже не отстают - курьеры, доставки, гости, увеличение активности. В пиковые дни общее количество дополнительных автомобилей на дорогах города количество может увеличиться до 150 тысяч", - сказал собеседник агентства.

В конце декабря планируются ограничения в центре, связанные с обеспечением безопасности и организацией приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву на новогодние праздники. Ухудшение погодных условий и сильные снегопады также могут сильно осложнить ситуацию. Помимо утренних и вечерних часов пик загрузка дорог в дневное время будет достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик ожидается 8-9 баллов.

"На дорогах будет сложно, поэтому, чтобы не тратить время и нервы, пользуйтесь по возможности городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на более позднее время - после 21 часа", - пояснили в пресс-службе ЦОДД.

Количество автомобилей начнет увеличиваться со второй половины декабря. А основной пик загруженности придется на 23-29 декабря. На спад загруженность пойдет с вечера 30 декабря, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

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