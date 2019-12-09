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Около 2 тыс. рабочих мест создадут в московском метро к запуску Бирюлевской линии

Среди основных специальностей - машинисты электропоезда, кассиры, инспекторы Службы безопасности, дежурные станционного поста централизации и электромеханики

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. рабочих мест создадут в московском метро к запуску первого участка проектируемой Бирюлевской линии. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"К запуску первого участка Бирюлевской линии в метро создадут 2 тыс. рабочих мест. Большинство новых сотрудников будут работать по ключевым для метрополитена специальностям - машинисты электропоезда, кассиры, инспекторы Службы безопасности, дежурные станционного поста централизации, дежурные по станции, монтеры пути, слесари-электрики и электромеханики. Так, например, будет создано более 200 рабочих мест для кассиров, около 900 - для сотрудников технических специальностей. Еще более 100 сотрудников - специалисты Службы движения, в депо с учетом машинистов будет порядка 500 человек", - сказал он.

Новые сотрудники будут приняты для обслуживания девяти станций Бирюлевской линии на отрезке от станции МЦК ЗИЛ до станции метро "Красный строитель", а также для работы электродепо "Бирюлевское". Часть сотрудников переведут с других линий, еще часть работников трудоустроят после необходимого обучения.

"Строительство каждой новой станции расширяет штат метрополитена. Для того, чтобы обеспечивать бесперебойную работу сети, в московском метро постоянно проводится прием новых сотрудников, налажено обучение специалистов и повышение квалификации действующих работников", - добавил Ликсутов.

Ранее власти Москвы утвердили трассировку первого участка перспективной Бирюлевской линии метро с девятью станциями. Она пройдет через районы Бирюлево Западное и Восточное. Бирюлевская линия метро будет иметь протяженность ориентировочно 25 км.

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Россия
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