Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут бесплатно парковаться на улицах города в период новогодних праздников с 1 по 8 января, сообщается в понедельник на сайте "Московский паркинг".

"В новогодние праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час", - говорится в сообщении.

Автомобилистов также попросили быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий

Отмечается также, что плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам.

Бесплатный парковочный режим по воскресным и праздничным дням заработал в качестве эксперимента в 2015 году. Затем по решению правительства Москвы такая возможность стала действовать на постоянной основе. Однако с 15 декабря на ряде улиц в центре Москвы начали действовать новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Изменения разработаны исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. С этого момента решения о бесплатном режиме всех парковок принимается мэрией ситуативно.