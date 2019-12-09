Зимняя погода придет в Москву 12 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Похолодание и солнце придут в Москву в четверг, 12 декабря, погода "перейдет на зимний режим", сообщил в понедельник ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С четверга [12 декабря] уже небольшой минус. Прогнозируем, что преимущественно ночные температуры во второй половине недели минус два - минус семь, дневные тоже отрицательные. Все-таки это уже зимний режим погоды", - сказал он.

По словам Вильфанда, также в четверг в столицу придет солнце и задержится до субботы, 14 декабря, включительно. "В декабре каждый солнечный час - это счастье, потому что в этом месяце самый короткий световой день", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем ожидается два градуса мороза - 0, 13 декабря и в субботу - пять градусов мороза - 0, в воскресенье, 15 декабря, - минус четыре - плюс один градус.

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