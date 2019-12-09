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Скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в течение недели

Норма атмосферного давления в столице - 748 мм. рт. ст.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Скачки атмосферного давления прогнозируются в столице: в начале недели оно будет пониженным, но к четвергу повысится на 15-18 мм. рт. ст. и будет выше нормы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Норма атмосферного давления в столице - 748 мм. рт. ст.

"Мы прогнозируем, что к четвергу примерно на 15-18 мм. рт. ст. давление повысится и будет выше нормы. Сейчас, напротив, заметно ниже нормы давление", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в понедельник давление составит 740 мм. рт. ст., в четверг - 755 мм. рт. ст., затем оно снова понизится и в воскресенье придет в норму.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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