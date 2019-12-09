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Человек-киборг выступит с лекцией на ассамблее "Здоровая Москва" в январе

Она пройдет с 6-19 января 2020 года в павильоне №75 ВДНХ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Жителей столицы пригласили посетить лекцию первого официального человека-киборга, который выступит в рамках 18-й ежегодной ассамблеи "Здоровая Москва" в январе 2020 года. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Для участников подготовлена широкая научно-популярная программа. Среди приглашенных спикеров - британский деятель современного искусства Нил Харбиссон, который считается первым официально признанным киборгом в мире, нобелевский лауреат Ёсинори Осуми из Японии и профессор Йельского университета Николас Кристакис, занимающийся исследованием социальных сетей. Харбиссон примет участие в дискуссии "Кибертехнические возможности современной медицины". На ассамблее он расскажет о том, как привыкал к роли киборга и поделится, через какое время киборгизация - объединение человека и техники в одно целое - станет привычным явлением", - сообщается на сайте.

Там уточняется, что Харбиссон родился с полной цветовой слепотой и долгие годы мог различать только оттенки серого. В начале двухтысячных годов он решился на остеоинтеграцию: в его череп вмонтировали антенну, преобразующую световые частоты в звук. Таким образом Харбиссон получил возможность слышать звуковые излучения цветов и преобразовывать их в объекты.

"Он стал первым человеком в мире, который решился на имплантацию антенны в костную ткань черепа, а еще самостоятельно придумал дизайн антенны с чипом, который ему вживили в голову", - отмечается на сайте.

Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет 6-19 января 2020 года в павильоне № 75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. В этом году впервые мероприятия ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на сайте ассамблеи.

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