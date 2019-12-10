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Мероприятия фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут в девяти парках Москвы

На площадках фестиваля гостей ждут спектакли, концерты, анимационные программы со сказочными героями, выступления жонглеров, акробатов и фокусников, мастер-классы, викторины, квесты и конкурсы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выступление оркестра Дедов Морозов, лекции о китайской культуре и многое другое ждет посетителей девяти московских парков на фестивале "Путешествие в Рождество" с 13 декабря по 12 января, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Спектакли, концерты, анимационные программы со сказочными героями, выступления жонглеров, акробатов и фокусников, мастер-классы, викторины, квесты и конкурсы ждут гостей на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в парках столицы. С 13 декабря по 12 января они будут работать в "Зарядье", парках "Красная Пресня", "Фили", "Сокольники", "Кузьминки", Бабушкинском, Лианозовском, Измайловском парках, а также в сквере по Олонецкому проезду", - говорится в сообщении.

Площадки фестиваля в парках будут работать с 15:00 мск до 19:00 мск в будние дни и с 13:00 мск до 19:00 мск в выходные и праздники. Участие во всех развлечениях будет бесплатным. В частности, в "Зарядье" с 13 декабря по 7 января пройдут десятки концертов российских и зарубежных исполнителей, в частности, на сцену большого амфитеатра выйдут Brainstorm, Zdob si Zdub, Mgzavrebi, "Моя Мишель", IOWA и другие. В парке "Красная Пресня" гостям расскажут о традициях празднования Нового года и Рождества в России, там можно будет слепить снеговика, поиграть в снежки, а также послушать песни из советских фильмов в исполнении оркестра Дедов Морозов.

В парке "Сокольники" прочтут лекции по культуре и истории Китая, посетители смогут увидеть выступления уличных театров и шоу китайских барабанщиков, принять участие в мастер-классах по созданию фонариков, вееров и китайского дракона. В сквере по Олонецкому проезду для москвичей и гостей столицы организуют кукольные и иммерсивные спектакли, лекции о традициях празднования Нового года в странах Европы, занятия по фигурному катанию, дегустации различных блюд.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице каждую зиму с 2013 года. В программе фестиваля спектакли, концерты, зимние забавы, открытые тренировки, творческие и кулинарные мастер-классы и множество других развлечений. В этом зимнем сезоне фестиваль пройдет с 13 декабря по 12 января.

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