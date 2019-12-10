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Стипендии в московских вузах проиндексируют на 3,7% в 2020 году

Всего в колледжах и вузах, входящих в систему столичного образования, обучается свыше 100 тыс. студентов и аспирантов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы приняли во вторник постановление, в соответствии с которым в следующем году стипендии в столичных колледжах и вузах повысятся на 3,7%. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В 2020 году будет проведена индексация стипендиальных фондов колледжей и вузов, входящих в систему образования города Москвы. Величина индексации составит 3,7%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в колледжах и вузах, входящих в систему столичного образования, обучается свыше 100 тыс. студентов и аспирантов.

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