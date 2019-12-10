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Полиция проводит проверку из-за нападения на водителя автобуса в Москве

Злоумышленник брызнул в лицо водителю автобуса из перцового баллончика

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Неизвестный брызнул водителю автобуса в лицо из перцового баллончика в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в понедельник вечером на Новоорловской улице, дом 5. "В салон автобуса вошел неадекватный мужчина и выдохнул в лицо водителю табачный дым. После этого мужчину выгнали из салона. В ответ он брызнул в лицо водителю автобуса из перцового баллончика", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции ищут подозреваемого, по факту произошедшего проводится проверка.

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Россия
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