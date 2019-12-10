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Власти Москвы: эвакуация школ из-за ложных сообщений о минированиях не сорвет учебный план

В столичном департаменте образования отметили, что проект "Московская электронная школа" позволяет школьникам изучать материалы в рамках образовательной программы, находясь вне стен школы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ложные сообщения о минировании, которые систематически поступают в различные московские школы уже около недели и приводят к эвакуации людей из зданий, не смогут повредить учебному процессу. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, 20 столичных школ во вторник проверяют после анонимных сообщений об угрозе взрывов.

"Мероприятия по эвакуации не влияют на успеваемость детей и сроки прохождения учебных программ. Сформированные в Москве крупные образовательные комплексы позволяют разместить детей в соседних корпусах, где и продолжается образовательный процесс. А после того, как специалисты правоохранительных органов обследуют здание, ребята возвращаются к занятиям в своем классе", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря проекту "Московская электронная школа" ученики имеют возможность изучать материал в рамках образовательной программы, находясь вне стен школы.

В пресс-службе уточнили, что при чрезвычайной ситуации в соответствии с требованиями пожарной безопасности администрация школы обязана оперативно эвакуировать детей и сотрудников учреждения в безопасное место. Классные руководители в обязательном порядке информируют родителей о чрезвычайной ситуации и о местонахождении детей.

Волна "минирования" началась в Москве с 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными.

О Московской электронной школе

Московская электронная школа (МЭШ) заработала в сентябре 2016 года. На сегодняшний день в библиотеке МЭШ свыше 38 тыс. сценариев уроков, 1,5 тыс. учебников и учебных пособий, более 77 тыс. интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ИТ-компаниями, а также большое количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, благодаря которым школьники могут готовиться к экзаменам и олимпиадам.

Теги
Россия
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