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Пробки в Москве достигли до восьми баллов

Движение затруднено на набережных в центре города, Садовом кольце и ТТК

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы во вторник вечером достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:45 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережным, Большому Москворецкому мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.

Также на МКАД движение местами затруднено на западе, северо-западе, юго-западе по внешней стороне, на юго-востоке - по внутренней. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: небольшие скопления автотранспорта на Ленинградском шоссе в сторону области.

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Россия
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