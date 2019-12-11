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Уникальную продукцию привезут на ярмарку фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве

В ярмарке примут участие 55 регионов России и 22 страны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве смогут посетить самую крупнейшую ярмарку и приобрести уникальную продукцию. В торговой программе будут участвовать производители из 55 регионов России и 22 стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В торговых шале фестиваля "Путешествие в Рождество" гости найдут все, что нужно для чудесных зимних праздников: огромный выбор елочных игрушек и украшений для дома, авторские сувениры в подарок родным и близким, уютные и красивые зимние аксессуары, а также всевозможные деликатесы и лакомства к праздничному столу. В торговой программе участвуют производители из 55 регионов России и 22 стран. Всего же на фестивале откроются 450 шале", - сообщили в оргкомитете.

Самая масштабная торговая программа запланирована на Манежной площади. На этих площадках будут представлены лучшие товары и продукты, которыми славятся европейские рождественские ярмарки.

"Гостей ярмарки ждет много интересного. Например, семейная компания Fortwenger, основанная в 1768 году, привезет из Страсбурга самые разнообразные пряники и сладости. Рождественские пряники бывают всевозможных форм: в виде сердечек, фигурок животных, игрушек. Самый знаменитый - "Маннель" - это пряничный человечек. Такими пряниками во французском Эльзасе любят украшать рождественскую елку", - добавили в оргкомитете.

На ярмарке также можно будет приобрести изделия из знаменитого богемского стекла, литовские шерстяные пледы, бумажные украшения для дома: открытки, мобили и другие предметы декора.

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