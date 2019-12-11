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Световой тоннель рекордной длины установили на Тверском бульваре в Москве

Его длина составила 150 метров

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Световой тоннель длиной 150 метров установили на Тверском бульваре в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", в этом году эта конструкция достигла рекордных размеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в начале Тверского бульвара по традиции установили один из самых фотографируемых объектов: гигантский световой тоннель. В этом году его длина достигла рекордных показателей - 150 метров. Это на 50 метров больше, чем в предыдущие годы", - сообщили в оргкомитете.

Всего для декорации площадок фестиваля было использовано более 130 километров светодиодных гирлянд, 100 километров бус, 150 тыс. новогодних игрушек и декоративных элементов. Часть украшений знакома москвичам и туристам по предыдущим зимним фестивалям.

"Так, Новопушкинский сквер, площадь Революции, Пушкинскую, Тверскую и Манежную площади, а также площадку на улице Кузнецкий мост, возле ЦУМа, уже украсили гигантские арки "Световая архитектура". Длина арок - до 40 метров", - пояснили в оргкомитете.

Также практически на всех площадках можно будет сфотографироваться на фоне символизирующих наступающий год композиций в виде цифр 2020. А на Воробьевых горах установят стилизованные новогодние часы со световым маятником высотой почти 20 метров. Предполагается, что монтаж всех конструкций на площадках фестиваля завершится до 12 декабря.

 

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