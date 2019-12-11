СК проверяет обстоятельства лишения детей статуса инвалидов в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московские следователи Следственного комитета РФ проводят проверку по информации СМИ о лишении в столице детей статуса инвалидов. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Проводится проверка по факту лишения несовершеннолетних статуса инвалидности", - сказала она.

Иванова пояснила, что в эфире новостного выпуска одного из телеканалов сообщалось, что в Москве десятки семей добиваются возврата статуса инвалидов своим детям. "Медицинские комиссии отказываются его продлевать, несмотря на то, что все пациенты страдают серьезными заболеваниями. Родителям месяцами приходится доказывать наличие заболеваний, иначе дети будут лишены прохождения нужной реабилитации", - сказала Иванова.