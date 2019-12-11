{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский форум о развитии инженерных профессий может стать ежегодным

Участие в первом таком форуме подтвердили более 500 человек

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Форум молодых инженеров, который впервые в четверг прошел в столице на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", может стать ежегодным, сообщил журналистам глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Первый посыл - провести этот форум - не просто так состоялся. Мы понимали, что отсутствовала площадка, где студенты инженерных профессий могут переговорить и с будущими работодателями, и понять, какую политику город ведет для поддержания (отрасли), и переговорить с кадровыми агентствами. Пока мы считаем, что форум должен быть ежегодным", - сказал Прохоров, добавив, что окончательное решение будет принято после подведения итогов первого форума.

В начале форума состоялась пленарная дискуссия, посвященная будущему промышленности и неизбежной трансформации инженерных специальностей, и open talk "О профессии инженер". Директор инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" Владимир Пирожков рассказал о профессиях будущего, среди которых диспетчер стайных полетов, психолог пост-пластической хирургии, дизайнер виртуальных миров, молекулярный диетолог, архитектор генома, консультант по здоровой старости и дизайнер имплантантов.

Также на площадке форума организованы ярмарка вакансий и мастер-классы по направлениям: "Мобильная робототехника", "Графический дизайн", "Управление беспилотными летательными аппаратами" и др. Ранее сообщалось, что участие в форуме подтвердили более 500 человек, в том числе студенты из 35 вузов, представители более 70 компаний и свыше 30 экспертов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Семь судов Москвы проверяют после сообщений об угрозе взрыва
Людей эвакуировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС