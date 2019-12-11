Московский форум о развитии инженерных профессий может стать ежегодным

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Форум молодых инженеров, который впервые в четверг прошел в столице на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", может стать ежегодным, сообщил журналистам глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Первый посыл - провести этот форум - не просто так состоялся. Мы понимали, что отсутствовала площадка, где студенты инженерных профессий могут переговорить и с будущими работодателями, и понять, какую политику город ведет для поддержания (отрасли), и переговорить с кадровыми агентствами. Пока мы считаем, что форум должен быть ежегодным", - сказал Прохоров, добавив, что окончательное решение будет принято после подведения итогов первого форума.

В начале форума состоялась пленарная дискуссия, посвященная будущему промышленности и неизбежной трансформации инженерных специальностей, и open talk "О профессии инженер". Директор инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" Владимир Пирожков рассказал о профессиях будущего, среди которых диспетчер стайных полетов, психолог пост-пластической хирургии, дизайнер виртуальных миров, молекулярный диетолог, архитектор генома, консультант по здоровой старости и дизайнер имплантантов.

Также на площадке форума организованы ярмарка вакансий и мастер-классы по направлениям: "Мобильная робототехника", "Графический дизайн", "Управление беспилотными летательными аппаратами" и др. Ранее сообщалось, что участие в форуме подтвердили более 500 человек, в том числе студенты из 35 вузов, представители более 70 компаний и свыше 30 экспертов.