Музей кукол открылся на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Музей кукол открылся в среду в павильоне №16 на ВДНХ в Москве. Экскурсии для гостей и жителей столицы начнутся с 14 декабря, сообщила ТАСС заместитель директора по выставочной деятельности Любовь Уварцева.

"Наш музей будет интересен детям и взрослым, это отличный вариант для семейного культурного досуга. Официально экскурсии мы начнем проводить с 14 декабря. Каждая экскурсия будет длиться от 40 до 50 минут, все будет зависеть от пожеланий гостей", - сказала она.

Она добавила, что всего в музейном постоянстве представлено 56 экспонатов, они посвящены истории Отечества. Все куклы изготовлены вручную из фарфора. "Высота кукол достигает 70-100 сантиметров. Это достаточно уникально, ведь обычно фарфоровые куклы имеют высоту 40 сантиментов. В дальнейшем в нашем музее будут представлены и ростовые куклы", - отметила Уварцева.

Сейчас на выставке можно увидеть знаменитых российских правителей в виде фарфоровых кукол. Среди представленных экспонатов Петр I, Екатерина II, Александр III и другие.

Большое внимание при создании кукол было уделено костюмам. "Костюмы для кукол созданы с использованием приемов старинного кроя и шитья, антикварных тканей и аксессуаров. Пошив осуществлялся с пристальным вниманием к деталям: так, для изготовления платья императрицы Елизаветы Петровны потребовалось пять метров натурального шелка, батиста, кружев", - пояснила Уварцева. По ее словам, экспонаты требуют особого ухода. Для этого в музее установлены датчики слежения за температурой и влажностью воздуха.