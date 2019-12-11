Семь судов Москвы проверяют после сообщений об угрозе взрыва

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Информация о минировании поступила в шесть районных судов Москвы, на время проверки все посетители и сотрудники оттуда эвакуированы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что информация о минировании поступила также в еще один суд, Тушинский, проводится проверка.

"В данный момент известно, что Чертановский, Люблинский, Головинский, Коптевский, Никулинский и Таганский районные суды получили анонимные сообщения с угрозами взрыва. Люди эвакуированы в целях безопасности", - сказали в Мосгорсуде.

Волна "минирования" началась в Москве 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными. 10 декабря оперативные службы проверили около 80 учреждений, объектов торговли и транспорта в столице, взрывоопасные предметы не найдены.