Реставрацию кинотеатра "Художественный" планируют завершить в ноябре 2020 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Реставрацию кинотеатра "Художественный" в Москве планируют завершить в ноябре следующего года. Об этом ТАСС в среду сообщила управляющий директор кинотеатра Варвара Мельникова. Она подчеркнула, что информация о сносе кинотеатра, распространенная ранее в соцсетях, не соответствует действительности.

"Площадь здания не будет увеличена, функциональное назначение объекта не изменится. Окончание работ планируется в ноябре 2020 года <...> На объекте сейчас ведутся реставрационно-строительные работы, в частности, монтаж кровли. Кровля не была снесена. Перекрытия, которые проектировал [Федор] Шехтель (архитектор, перестроил здание в 1912-1913 годах - прим. ТАСС), были демонтированы для проведения реставрации. Одна из ферм как раз сейчас реставрируется и будет смонтирована по проекту, утвержденному государственной экспертизой и департаментом культурного наследия Москвы", - сказала Мельникова.

В среду пресс-служба Мосгорнаследия сообщила ТАСС, что специалисты демонтировали часть северного фасада кинотеатра из-за угрозы обрушения, впоследствии он будет восстановлен. Кроме того, все элементы, входящие в предмет охраны памятника (в том числе главный фасад здания с декором), будут сохранены и отреставрированы. Часть из них уже находится в реставрационных мастерских, другая часть пока укрыта в интерьерах - ограждение балкона и лож зрительного зала с лепными гирляндами, барельефы и венки над входами в зал. Планируется воссоздать на главном фасаде барельефы "Селена" и "Гелиос", надписи "Художественный электро-театр", "Входъ" и "Выходъ".

"Сейчас требования к безопасности совсем иные, чем были 110 лет назад, поэтому изменятся только инженерные детали здания, его внешний вид останется прежним. Среди следующих этапов - реставрация фасада, благоустройство территории, установка фасадного освещения. В обновленном кинотеатре будет современное звуковое и проекционное оборудование. Помимо основного зала на 450 мест, появятся малые залы для камерных просмотров, что увеличивает пропускную способность кинотеатра и обеспечит разнообразие культурной программы", - пояснила Мельникова.

В пресс-службе Мосгорнаследия добавили, что в 2018 году в здании завершились противоаварийные работы, сейчас специалисты занимаются усилением стен и фундаментов - эти работы завершены уже на 60%. Следующий этап - реставрация фасадов и интерьеров, во время которой главному фасаду будет возвращен исторический облик 1913 года, помещения кинотеатра также приведут в порядок. В Мосгорнаследии заверили, что все работы в кинотеатре проводятся под контролем их специалистов и по согласованному с ними проекту.

О кинотеатре

Кинотеатр "Художественный" построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского по заказу предпринимателя Альберта Бакша. В 1912 году кинотеатр был перестроен архитектором Федором Шехтелем, так как перестал вмещать всех желающих. В 2014 году здание кинотеатра было закрыто на реконструкцию.

"Художественный" является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Он стал первым российским кинотеатром, построенным как отдельное здание. Знаменит он также и тем, что именно в его залах проходили премьерные показы фильма "Броненосец "Потемкин", первых отечественных фильмов в звуке ("Путевка в жизнь") и в цвете ("Груня Корнакова"). Кинотеатр не прекращал свою работу даже во время Великой Отечественной войны.

В августе 2019 года Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию крупнейшей в России компании в области медиа и развлечений, в периметр сделки вошел и кинотеатр "Художественный". Кроме того, компания "Ингосстрах" застраховала строительно-монтажные работы и ответственности перед третьими лицами в процессе реконструкции и реставрации здания кинотеатра. Объект застрахован от рисков гибели, утраты или повреждения в результате любого внезапного непредвиденного события. Ответственность предприятия застрахована от рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в связи с осуществлением контрактных работ.