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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Движение затруднено в центре города, по Садовому кольцу, ТТК и на Ленинградском шоссе

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в среду вечером достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 17:45 мск.

В частности, движение затруднено по восточной части Бульварного кольца, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Москворецкой, Раушской, Софийской и Кремлевской набережным. Кроме того, пробки фиксируются на Тверской улице, Большой Лубянке, Неглинной, Знаменке и Новом Арбате.

На МКАД движение местами затруднено на юго-востоке и северо-западе. Среди вылетных магистралей небольшие пробки наблюдаются на Ленинградском шоссе в обе стороны.

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Россия
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