Движение возле храма Христа Спасителя ограничат 12 декабря из-за прощания с Юрием Лужковым

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Движение машин будет ограничено 12 декабря по Соймоновскому проезду, а также участку улицы Волхонка у храма Христа Спасителя в Москве в связи с траурными мероприятиями. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет гражданская панихида по бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

"Центр организации дорожного движения обращает внимание, что 12 декабря 2019 года в храме Христа Спасителя состоятся траурные мероприятия. В связи с этим в центральной части города завтра изменится схема движения, а также работа городского транспорта", - говорится в сообщении.

В частности, с 00:01 мск 12 декабря будет ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также участку улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Поворот с улицы Знаменка на Волхонку будет запрещен. В районе д. 2 стр. 1 по Лужнецкому проезду будет запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня.

Кроме того, с 6 утра автобус М3, следующий по улице Волхонка в сторону метро "Семеновская" не будет обслуживать остановку "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина", а автобус № 255 в Соймоновском проезде - остановку "Метро "Кропоткинская", с 12:00 мск ряд автобусов также не будет останавливаться на остановке "Новодевичье кладбище". Изменения будут действовать до окончания мероприятия. Вход и выход со станции "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя будут закрыты с начала работы метро и до 15:30 мск.

Юрий Лужков умер 10 декабря в возрасте 83 лет, он будет захоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище.