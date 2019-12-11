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Сообщения об угрозах взрывов в 12 районных судах Москвы не подтвердились

Кроме того, сообщения о "минировании" поступали в храм Христа Спасителя и на станцию МЦД "Волоколамская"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Здания районных судов в Москве проверены после анонимных сообщений об угрозах взрывов, информация не подтвердилась. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сообщения об угрозах взрывов не подтвердились, все суды вернулись к работе", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду информация о минировании поступила в 12 районных судов Москвы. Такие же анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в храм Христа Спасителя и на станцию МЦД "Волоколамская".

Волна "минирования" началась в Москве 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными. 10 декабря оперативные службы проверили около 80 учреждений, объектов торговли и транспорта в столице, взрывоопасные предметы не найдены.

Теги
Россия
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