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Умер Юрий Лужков

Собянин связал разницу во взглядах на развитие Москвы с Лужковым с периодами жизни города

По словам Собянина, перед Лужковым "стояли другие вызовы, и он их достойно решал"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва досталась экс-мэру Юрию Лужкову, который умер 10 декабря, в непростой постсоветский период, поэтому у градоначальников были разные взгляды на развитие столицы. При этом предшественник достойно справился с вызовами времени, сообщил Собянин в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр".

"У нас не всегда одинаковые взгляды были на развитие города, и это естественно, потому что разные периоды жизни Москвы. Я вообще никогда не критикую своих предшественников, считаю, что это никчемное занятие <...> Перед ним стояли другие вызовы, и он их достойно решал. Начало перестройки, первые годы постсоветского периода, я помню, в то время был мэром маленького городка в Сибири, и то помню, как это было тяжело", - сказал Собянин.

Градоначальник поделился воспоминаниями о том, как в постсоветский период "значительная часть предприятий просто бастовала, останавливались месторождения, переставала ездить скорая помощь, были пустые полки в магазинах". "В таком огромном городе пройти такой период - это огромного стоит", - отметил он, оценивая работу Лужкова.

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По его словам, они никогда не обсуждали с экс-мэром столицы вопросы, касающиеся хозяйства города. "Меня поражало, Юрий Михайлович (Лужков) был всегда в таком тонусе, у него был драйв, был заряжен делом, рассказывал про хозяйство, про то предприятие, которым он занимался, было очень интересно его послушать. Общими вопросами обменивались, но в хозяйственные вопросы города практически не вмешивались. Это чисто человеческое общение было", - заключил Собянин.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". С июля 1991 год по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). Во время событий в августе 1991 года ("августовский путч") участвовал в обороне Белого дома. Шестого июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияУмер Юрий Лужков
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