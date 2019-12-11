Собянин связал разницу во взглядах на развитие Москвы с Лужковым с периодами жизни города

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва досталась экс-мэру Юрию Лужкову, который умер 10 декабря, в непростой постсоветский период, поэтому у градоначальников были разные взгляды на развитие столицы. При этом предшественник достойно справился с вызовами времени, сообщил Собянин в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр".

"У нас не всегда одинаковые взгляды были на развитие города, и это естественно, потому что разные периоды жизни Москвы. Я вообще никогда не критикую своих предшественников, считаю, что это никчемное занятие <...> Перед ним стояли другие вызовы, и он их достойно решал. Начало перестройки, первые годы постсоветского периода, я помню, в то время был мэром маленького городка в Сибири, и то помню, как это было тяжело", - сказал Собянин.

Градоначальник поделился воспоминаниями о том, как в постсоветский период "значительная часть предприятий просто бастовала, останавливались месторождения, переставала ездить скорая помощь, были пустые полки в магазинах". "В таком огромном городе пройти такой период - это огромного стоит", - отметил он, оценивая работу Лужкова.