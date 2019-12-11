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Собянин: срок обновления подвижного состава МЦД могут сократить до года

По словам мэра, после запуска транспортных проектов работа над ними в столице продолжается

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Обновление подвижного состава на двух запущенных Московских центральных диаметрах может произойти в течение года. Об этом в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новые "Иволги" гораздо комфортнее предыдущих вариантов, но я не сказал бы, что все остальные составы в таком устаревшем варианте, более-менее большинство нормальных составов, но надо и дальше работать над обновлением поездов. Мы планировали выйти на 100-процентную замену подвижного состава в течение двух лет, - это огромный труд. Мы запустили максимальное количество поездов "Иволга", которые сегодня были изготовлены, и дальше каждый месяц планируем заменять подвижной состав. Это имиджевый проект, который дает представление, в каком ключе будет дальше развиваться железнодорожное движение. Приняли решение ускорить обновление, мы с коллегами в ближайший месяц обсудим, и, скорее всего, будем обновлять подвижной состав не в течение двух лет, а года", - сказал Собянин.

Он добавил, что власти Москвы видят технические возможности для сокращения срока обновления подвижного состава. По его словам, поезда "Иволга" потребляют меньше электроэнергии, в их вагонах значительно выше вместимость и шире двери для входа, а также есть возможность перехода из одного вагона в другой, - все это имеет значение в часы пик, а также дает дополнительные удобства.

"Мы бьем рекорды каждую неделю. На этой неделе, несмотря на то, что отменили бесплатный период, проехало за сутки 560 тысяч пассажиров, - огромное количество. МЦД дешевле тарифов обычных электричек, плюс бесплатный переход в метрополитен. Большое количество станций метрополитена, которые идут вдоль МЦД, начали разгружаться. Стала меньше нагрузка наземного пассажирского транспорта, несколько меньше стало автомобилей в этом направлениям. Загрузка вагонов самих уменьшилась на четверть, потому что одномоментно увеличили количество пассажирских мест и поездов: одновременно приходит большее количество людей, а загрузка вагонов меньше", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что после запуска транспортных проектов работа над ними в столице продолжается.

Запуск МЦД

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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