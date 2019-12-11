Около 20 тыс. человек переселят по программе реновации в Москве по итогам двух лет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. участников программы реновации в Москве переедут в новые дома по итогам 2017-2019 годов. Об этом в среду в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Третьего декабря мэр сообщил, что всего с начала реализации программы ключи от квартир получили 16 тыс. новоселов.

"Уже переселяем тысячи людей. В этом году будет... переселено около 20 тыс. человек. Это очень важно, это первые стартовые дома. Важно, что мы стартовых площадок подобрали на 5 млн кв. м, по всем этим площадкам идет подготовка проектной документации, начинается строительство. Мы полноценно запускаем первую волну, - не единично, а массово. Это дает полную гарантию, что проект состоится", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что крайне сложно запустить программу реновации таких масштабов в уже застроенном городе.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены около 5,2 тыс. домов - это порядка 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает около 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет, либо закончено переселение жителей 90 домов в 44 дома-новостройки.