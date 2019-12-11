Крупнейшую в России школу откроют в Москве в начале 2020 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Школа на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет крупнейшим образовательным центром в России, будет запущена в эксплуатацию в начале следующего года. Об этом в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

7 сентября заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что строительство крупнейшей в РФ школы на 2,5 тыс. мест завершилось, в настоящее время ожидается выдача разрешительных документов на ввод объекта в эксплуатацию.

"Эта школа построена в рамках городской программы, это бесплатная школа. Мы ее не запускали, хотя она готова полностью. Жители только начинают появляться в этом районе. Думаю, что в начале следующего года мы ее уже запустим как образовательный центр, потихоньку заполняя детишками", - сказал Собянин.

Он добавил, что данная школа будет бесплатной и муниципальной. Мэр отметил, что власти Москвы стараются школы, даже построенные за частные деньги, забирать в городскую собственность, о чем заранее ведутся переговоры с инвесторами.

"Часть [инвесторов] говорит, что будут сами администрировать, это будет частная школа. Но мы на это соглашаемся только в том случае, когда есть альтернатива рядом бесплатной школы", - сказал Собянин.

О школе

Строительство школы началось в марте 2017 года. Здание четырехэтажной школы общей площадью 40,8 тыс. кв. м разделено на три блока: культурно-спортивный блок, блок старшей школы, основной блок и блок начальной школы. Ранее мэр сообщал, что в школе на территории ЗИЛа будут изучать новейшие технологии, нанотехнологии, робототехнику и другие предметы. В этом месте будет все необходимое как для детей начальных и средних классов, так и для старшеклассников.

Новая школа станет своего рода экспериментальным образовательным комплексом. Там собираются внедрить современные учебные программы, а ее особенностями станут компьютерная система навигации с сенсорными терминалами и детский технопарк.

Школа является частью ЖК "Зиларт". В составе комплекса также планируют построить 29 корпусов средне- и многоэтажной застройки общей площадью квартир 762 тыс. кв. м, торгово-офисные площади на 216 тыс. кв. м, медицинский центр и концертный зал, девять детских садов, подземные паркинги в составе жилых корпусов на 11,3 тыс. машиномест, музейный центр современного искусства "Эрмитаж-Москва". Открытый в августе 2018 года городской парк "Тюфелева роща" станет важной рекреационной зоной нового района.