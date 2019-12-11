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Сообщения об угрозах взрывов в торговых центрах Москвы не подтвердились

Были проверены здания пяти торговых центров

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Здания пяти торговых центров в Москве, по которым были в среду вечером анонимные сообщения якобы о минирования, проверены, угрозы не подтвердились. Об этом ТАСС в сообщил источник в экстренных службах.

"Были проверены торговые центры: "Гагаринский", "Метрополис", "Принц плаза", "Калейдоскоп", "Рио" на Большой Черемушкинской улице. Угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после анонимок об угрозах взрывов проверяются столичные торговые центры и 12 районных судов Москвы. На время проверки все посетители и сотрудники были эвакуированы. Такие же анонимные сообщения поступили в храм Христа Спасителя и станцию МЦД Волоколамская. Эти сообщения также не подтвердились.

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