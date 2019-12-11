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Молодежный фестиваль "Дни Дальнего Востока" пройдет в Москве

Фестиваль откроет пленарное заседание, где обсудят преимущества получения образования и работы в регионе

МОСКВА, 12 декабря. / ТАСС/. Фестиваль для молодежи "Дни Дальнего Востока" пройдет в Экспоцентре в Москве с 12 по 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля в Москве.

"Для гостей подготовлена обширная культурная и деловая программы. Открытие фестиваля начнется с пленарного заседания, где обсудят преимущества получения образования в данном регионе и другие актуальные вопросы. В дискуссии примет участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ и другие эксперты", - сообщили в пресс-службе.

Также в рамках фестиваля пройдет дискуссия "Камера, мотор, поехали на Дальний Восток!". Это первая встреча в ряду мероприятий, посвященных киноиндустрии и ее развитию в дальневосточных регионах.

"В формате открытого разговора продюсеры, режиссеры, организаторы фестивалей поделятся опытом съемок в сложных условиях Дальнего Востока, расскажут о том, как организовать крупный кинофестиваль в регионах Крайнего Севера и снять фильм, достойный призовых мест международных кинофестивалей", - отметили в пресс-службе.

В заключительный день фестиваля все желающие смогут посетить встречу с космонавтом Павлом Виноградовым, который расскажет об особенностях его работы.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичДогузова, Зарина Валерьевна
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