Обновленный Политех откроется для посетителей 12 декабря 2020 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Политехнический музей в Москве в четверг отмечает 147-й день рождения. Обновленное историческое здание на Новой площади в Москве откроется для посетителей 12 декабря 2020 года, сообщила ТАСС директор музея Юлия Шахновская.

"Сегодня мы официально объявляем дату открытия Исторического здания. Новый Политех откроет для всех свои двери ровно через год - 12 декабря 2020 года", - рассказала директор музея. Реставрация и реконструкция здания Политехнического музея начались еще в 2013 году. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен.

В сентябре этого года были сняты леса с фасадов здания и открыт Музейный парк, соединивший пешеходным маршрутом Лубянку и парк "Зарядье". "Концепцию превращения музея-острова в музей-парк, который бы органично соединил части города, придумал знаменитый японский архитектор Дзюнъя Исигами", - отметила собеседница агентства.

"Сейчас мы заканчиваем возведение свето-прозрачных перекрытий над Северным и Южным дворами. Это более поздние исторические части здания. Такое решение позволило существенным образом увеличить полезную площадь, ничего не пристраивая. Летом мы должны начать сдавать залы для монтажа постоянной экспозиции и временных выставок. Пока все идет по плану", - добавила она.

День рождения в этом году музей отмечает выставкой "Руссо-Балт. Первый. Легендарный", которая открывается на ВДНХ и продлится до 27 января.

"Там представлен единственный сохранившийся первый российский серийный автомобиль "Русско-Балтийский". Нам очень повезло, что когда-то он чудом оказался в коллекции Политеха", - отметила Шахновская.

Она добавила, что 2020 год будет для Политеха "сложным и интересным.

"Но, надеюсь, предсказуемым. Сейчас мы завершаем работу над программой. Организуя выставки, публичные дискуссии, лекции на своих - ВДНХ, Открытые коллекции в Технополисе, Музейный парк - и партнерских площадках, мы начнем заочно знакомить зрителей с Новым Политехом", - рассказала директор музея.

Разные люди - новый музей

Одновременно с экспозицией "Руссо-Балт. Первый. Легендарный" начнет работу выставка "Истории, которых не было".

"Это небольшая, но крайне важная для нас экспозиция, подготовленная инклюзивным отделом музея", - сообщила собеседница агентства.

Выставка даст старт масштабному инклюзивному фестивалю "Разные люди - новый музей".

"Мы приглашаем к участию всех, кто интересуется городской культурой, современным искусством и социальными практиками. Откроется он выставкой "Истории, которых не было" в Ильинском сквере, недалеко от здания Политеха. Это часть Музейного парка - большого пешеходного маршрута от Лубянки до парка "Зарядье". Там расположены стеклянные кубы, в которых происходит вот уже вторая смена экспозиции. Каждый куб расскажет одну историю человека с инвалидностью и его историю взаимоотношения с городом", - сказала директор музея.

Вторая часть выставки откроется в феврале на ВДНХ и продолжит разговор о человеке с инвалидностью и его отношениях с общественным пространством.

В Театре.doc 15 декабря состоится презентация книги и премьера спектакля "Хаос в хорошем смысле". В библиотеке Московской высшей школы социальных и экономических наук18 декабря пройдет перформативная конференция "Экспериментальные практики в работе с людьми с ментальными особенностями". Участники - художники, музыканты, активисты и представители НКО - расскажут о том, как творческий процесс может влиять на интеграцию людей с ментальными особенностями.

Затем последуют фестиваль "Время роста", дискуссия "Новый музей - старое пространство", комьюнити-встреча "Социальное и культурное волонтерство: точки пересечения", дискуссия "Digital и инклюзия: как люди с особыми потребностями меняют повседневность" и другие мероприятия. В апреле на ВДНХ пройдет День инклюзии в музее, в рамках акции "Музей для всех!" музеи-участники проведут мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих.