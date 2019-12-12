Церемония прощания с Юрием Лужковым началась в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Гражданская панихида по скончавшемуся на 84-м году жизни бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову началась утром в четверг в храме Христа Спасителя, на месте уже собрались близкие и знакомые политика.

Как передает корреспондент ТАСС, территория храма оцеплена, движение по улице Волхонка ограничено, проехать на личном транспорте можно только автобусам и владельцам спецпропусков. Ближайший к храму вестибюль станции метро "Кропоткинская" закрыт до 15:30 мск.

Проход на территорию самого храма осуществляется через металлодетекторы. Некоторых людей начали пропускать с 07:00 мск по предъявлению спецразрешений, однако основную массу желающих попрощаться с политиком обещают запустить позже - с 9:00 мск.

Закрытый гроб установлен в центре храма и накрыт российским флагом, вокруг зажжены свечи и выложены медали и ордена Лужкова. Слева - стол, который за несколько минут заполнился цветами - красными и белыми розами и гвоздиками. Справа обустроена зона для родных и близких политика, где вдова Елена Батурина и дети принимают соболезнования.

Новость обновлена (9:17 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.