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Умер Юрий Лужков
Обновлено 

Церемония прощания с Юрием Лужковым началась в храме Христа Спасителя

Территория храма оцеплена, движение по улице Волхонка ограничено
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Гражданская панихида по скончавшемуся на 84-м году жизни бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову началась утром в четверг в храме Христа Спасителя, на месте уже собрались близкие и знакомые политика.

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Как передает корреспондент ТАСС, территория храма оцеплена, движение по улице Волхонка ограничено, проехать на личном транспорте можно только автобусам и владельцам спецпропусков. Ближайший к храму вестибюль станции метро "Кропоткинская" закрыт до 15:30 мск.

Проход на территорию самого храма осуществляется через металлодетекторы. Некоторых людей начали пропускать с 07:00 мск по предъявлению спецразрешений, однако основную массу желающих попрощаться с политиком обещают запустить позже - с 9:00 мск.

Закрытый гроб установлен в центре храма и накрыт российским флагом, вокруг зажжены свечи и выложены медали и ордена Лужкова. Слева - стол, который за несколько минут заполнился цветами - красными и белыми розами и гвоздиками. Справа обустроена зона для родных и близких политика, где вдова Елена Батурина и дети принимают соболезнования.

Новость обновлена (9:17 мск) - добавлена информация после третьего абзаца. 

Теги
РоссияУмер Юрий Лужков
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