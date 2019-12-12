В Гидрометцентре сообщили, что москвичей ждет очередная оттепель в конце недели

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Зимняя погода, пришедшая в столицу в четверг, задержится ненадолго. Уже в воскресенье температура будет выше нормы на семь градусов, сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее он сообщил, что зимняя погода придет в Москву 12 декабря и принесет с собой солнце. Но долгожданного снега не будет.

"У погоды характер очень изменчивый. Сейчас будут дни с температурой ниже нулевой отметки преимущественно, а в воскресенье, во второй половине дня, меняется циркуляция, и более теплый воздух поступает", - сообщил он. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки: мокрый снег и дождь.

Вильфанд отметил, что температура в этот период будет на 6-7 градусов выше нормы. Оттепель продлится в Москве как минимум до среды, сообщил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в четверг, пятницу и субботу днем прогнозируется минус один градус мороза - один градус тепла, в воскресенье и понедельник - один градус мороза - четыре градуса тепла, в среду - ноль-пять градусов тепла.