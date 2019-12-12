В Москве из-за сообщений с угрозами взрыва за две недели эвакуировали 300 тыс. человек

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили за две недели в адрес почти 3 тыс. объектов в Москве, в связи с этим были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"С 28 ноября продолжают поступать анонимные сообщения с угрозами взрыва по разным округам Москвы. Всего данная информация за указанный отрезок времени поступила в адрес около 3 тыс. объектов. В целях безопасности были эвакуированы порядка 300 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Наибольшая активность угроз пришлась на 10 декабря. В ходе проверки всех объектов взрывоопасные предметы обнаружены не были, во всех случаях информация о минировании оказалась ложной.

Волна "минирований" судов, школ, станций метрополитена и других объектов в Москве, в числе которых четыре раза был и храм Христа Спасителя, началась 28 ноября. Все сообщения были проверены, ни одно из них не подтвердилось. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что неизвестные рассылают анонимные сообщения об угрозах взрыва из-за рубежа, по предварительным данным, с территории Украины. В большинстве случаев они требуют перевести им денежные средства в биткойнах за отказ от своих преступных действий.