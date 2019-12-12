Власти Москвы заинтересованы в развитии взаимодействия с Мехико

МЕХИКО, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы высоко оценивают сотрудничество с коллегами из столицы Мексики и заинтересованы в его развитии. Об этом сообщил в среду российским журналистам министр правительства российской столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Контакты между Москвой и Мехико он назвал образцом "очень интенсивного и продуктивного взаимодействия между крупнейшими мегаполисами планеты". Черемин отметил, что столица Мексики получила новый статус в связи с принятием конституции, сегодня город фактически имеет такие же полномочия, какие существуют у правительства Москвы. "Поэтому нам с ними очень интересно продолжать работу, и она у нас уже выстроилась в области развития общественного транспорта, развития туризма, в сфере внедрения информационных технологий", - сказал Черемин.

По его словам, мексиканским коллегам интересны "инновационные решения, которые Москва применяет в современной жизни", касающиеся, в том числе вопросов градостроительства и создания систем управления дорожным движением. "Я считаю, что перспективы сотрудничества огромные, потому что геополитическая обстановка в регионе достаточно быстро меняется, и, несмотря на подписание нового соглашения о свободной торговле с США, Мексика, на мой взгляд, остается очень перспективным регионом для российских инвестиций, для поставок российской продукции, - отметил Черемин. - Для Москвы в последние три года Мехико стал своеобразным хабом, через который мы взаимодействуем со странами Южной Америки".

Министр столичного правительства добавил, что мексиканцы "на всех уровнях, во всех ведомствах" подчеркивали "максимально дружественный настрой" по отношению к Российской Федерации и к сотрудничеству непосредственно с Москвой.

В среду представители властей столиц России и Мексики подписали программу сотрудничества до 2022 года. Особое внимание в ней уделяется взаимодействию в сферах культуры, здравоохранения, спорта, туризма и безопасности, а также развитию экономики и дорожно-транспортной инфраструктуры.