Музеи Москвы создадут серию онлайн-квестов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Портал "Узнай Москву" вместе с городским департаментом культуры запускает серию онлайн-квестов по столичным музеям. Первый квест можно будет пройти в Государственном биологическом музее, в дальнейшем список мест пополнится, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Цикл познавательных квестов по музейным площадкам Москвы будет постепенно расширяться. В будущем планируем запустить их в Мемориальном музее космонавтики, в музеях Владимира Высоцкого, Константина Паустовского, Сергея Есенина и в других", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что квест для Государственного биологического музея уже доступен на сайте "Узнай Москву" и в одноименном мобильном приложении. В него входит десять вопросов об истории усадьбы, в которой располагается учреждение, а также вопросы об основных экспонатах. Время прохождения квеста - 60 минут, вопросы рассчитаны на участников от 14 лет. По итогам квеста пользователь увидит количество сделанных им правильных ответов.

Портал "Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий. На нем можно найти интерактивные гиды по достопримечательностям столицы с описаниями около 2 тыс. зданий.