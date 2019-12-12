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Пять школ в Москве проверяют после анонимной угрозы взрывов

Экстренные службы и кинологи обследуют здания и территории

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрывов поступило в пять школ в Москве, туда следуют сотрудники оперативных служб для проверки информации. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в пяти школах Москвы заложены взрывные устройства. Специалисты и кинологи следуют для проверки информации и обследования территории", - сказал собеседник агентства.

Ранее 13 районных судов столицы были эвакуированы из-за информации о минировании, они также проверяются специалистами.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек.

Теги
Россия
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