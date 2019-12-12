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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на станции метро "Киевская" в Москве

Сообщается, что эвакуация не проводится, метро работает в штатном режиме

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва на станции метро "Киевская" поступило в администрацию Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В администрацию метрополитена неизвестный направил электронное письмо с угрозой взрыва на станции "Киевская". Экстренные службы проверяют сообщение о минировании. При этом эвакуация не проводится, метро работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг аналогичные сообщения поступили в 13 московских судов и в несколько школ. В общей сложности эвакуировано более 2 тыс. человек.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. За две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными. В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что неизвестные рассылают анонимные сообщения об угрозах взрыва из-за рубежа, по предварительным данным, с территории Украины. В большинстве случаев за отказ от своих преступных действий они требуют перевести им денежные средства в биткойнах.

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Россия
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