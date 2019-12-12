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Парк машин социального такси в Москве увеличился почти вдвое в 2019 году

Еще 90 машин и автобусов планируется закупить к 2023 году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Количество легковых машин социального такси в Москве в этом году увеличилось до 80, еще 90 машин и автобусов планируется закупить к 2023 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С начала этого года парк легковых автомобилей социального такси вырос почти в два раза - до 80 машин. Транспорт оборудован пандусами, местами для крепления инвалидных кресел и климат-контролем для комфортного проезда маломобильных пассажиров. <...> К 2023 году для парка социального такси планируем закупить в общей сложности 90 легковых автомобилей и автобусов различной вместимости", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов, слова которого приводятся в сообщении, ежедневно социальное такси в Москве совершает почти 400 выездов, оно оказывает помощь людям с ограниченными возможностями посетить медицинские, образовательные и культурные учреждения. Всего на сегодняшний день в парке около 140 единиц техники, это как легковые автомобили, так и автобусы малой и большой вместимости.

Социальное такси начало работать в Москве в 1994 году. Сегодня это крупнейший в России сервис по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.

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