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Статус "Московский врач" впервые получили специалисты по лабораторной диагностике

На данный момент такой статус присвоен более 1 тыс. врачей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Почетный статус "Московский врач" впервые получили специалисты по клинической лабораторной диагностике, а также врачи офтальмологи. Об этом в четверг сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Почетный статус "Московский врач" получили еще 227 медицинских специалистов. Впервые почетный статус получили специалисты по клинической лабораторной диагностике и офтальмологи. Теперь статус есть у специалистов всех 27 направлений", - говорится в сообщении.

Среди новых обладателей - представители 21 медицинского направления, в числе которых: неврология, оториноларингология, кардиология, дерматовенерология и другие. На данный момент статус присвоен уже 1087 врачам.

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