Суды и другие учреждения Москвы вернулись к работе после анонимных сообщений о минировании

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Все московские суды вернулись к работе после серии сообщений о заложенных в их зданиях взрывных устройствах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сегодня неизвестный сообщил о минировании 13 московских судов. Везде была проведена эвакуация, специалисты экстренных служб проверили здания судебных учреждений, однако опасных для жизни людей предметов не нашли. Сейчас все суды вернулись к работе", - сказали в пресс-службе.

В четверг неизвестные сообщали также о заложенных бомбах на станции метро "Киевская" и в нескольких московских школах. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти объекты также были проверены экстренными службами. "Сообщения об угрозах взрыва нигде не подтвердились, все школы и станция метро работают в штатном режиме", - отметил собеседник агентства.

Волна "минирований" судов, школ, детских садов и других объектов в Москве, в числе которых трижды был и храм Христа Спасителя, началась 28 ноября. Все сообщения были проверены, ни одно из них не подтвердилось. Всего, по данным правоохранительных органов, было проверено порядка 600 объектов. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что неизвестные рассылают анонимные сообщения об угрозах взрыва из-за рубежа. По предварительным данным, это делается с территории Украины. В большинстве случаев за отказ от своих преступных действий они требуют перевести им денежные средства в биткойнах.