Еще две школы в Москве получили анонимные сообщения с угрозой взрыва

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Две школы в Москве получили анонимные сообщения с информацией о заложенном взрывном устройстве. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный направил в две школы Москвы сообщения с угрозой взрыва. Людей эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг неизвестные сообщали о заложенных бомбах в 13 районных судах, ряде школ, а также на станции метро "Киевская" в Москве. Эти объекты были проверены экстренными службами, сообщения об угрозах взрыва не подтвердились.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что неизвестные рассылают анонимные сообщения об угрозах взрыва из-за рубежа. По предварительным данным, это делается с территории Украины. В большинстве случаев за отказ от своих преступных действий они требуют перевести им денежные средства в биткойнах.