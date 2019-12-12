Пробки в Москве достигли семи баллов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уровень загруженности дорог Москвы в четверг днем достиг семи баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 13:30 мск.

Заторы наблюдаются на Бульварном кольце, севере и юге Садового кольца, а также на разных участках ТТК. На МКАДе пробки фиксируются на северо-западе и юго-востоке. Стоят Кремлевская, Софийская, Котельническая, Краснопресненская, Космодамианская набережные.

Скопления машин есть на Ленинградском, Звенигородском шоссе, шоссе Энтузиастов, Кутузовском проспекте в сторону центра.

Согласно прогнозу сервиса, восьми баллов заторы на дорогах столицы достигнут приблизительно к 15:00.