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Информация о минировании двух школ в Москве оказалась ложной

Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили здания и прилегающие территории двух школ, в которые поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва, и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена, взрывоопасные предметы не обнаружены. Информация о минировании двух школ оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в Москве началась с 28 ноября. Всего за две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Ранее в четверг неизвестные сообщали о заложенных бомбах в 13 районных судах, ряде школ, а также на станции метро "Киевская" в Москве. Эти объекты были проверены экстренными службами, сообщения об угрозах взрывов не подтвердились.

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